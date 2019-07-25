Понінківська фабрика буде судитися з Мінекології через брехню

Фото: Понінківська картонно-паперова фабрика (youtube.com Гофро Експерт)

Ніяких підстав для закриття Понінківський фабрики немає

ТОВ "Понінківська картонно-паперова фабрика Україна" подає судовий позов проти Міністерства екології України за поширення недостовірної інформації про своє закриття. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу підприємства.

Як відзначили в прес-службі, ніяких підстав для закриття Понінківської фабрики немає, тому підприємство збирається подати позов про наклеп.

"Недостовірна, якщо не сказати брехлива інформація про закриття підприємства, яку дозволили собі оприлюднити на офіційному порталі Міністерства екології України стала причиною дезінформації для ряду ЗМІ. Посилаючись на неї, вони написали про нібито закриття фабрики. Подібна інформація не просто не відповідає дійсності, але і призвела до іміджевих втрат підприємства, яке роками заробляло свою репутацію перед партнерами", - заявив генеральний директор ТОВ" Понінківської картонно-паперової фабрики Україна" Сергій Прудкий.

Йдеться про поширену на сайті Міністерства екології та на її Facebook-сторінці новини про те, що ТОВ "Понінківська картонно-паперова фабрика Україна" нібито припинила свою роботу через рішення Волинського окружного адмінсуду.

"Дуже дивно, що чиновники з Мінекології опускаються до відвертої брехні та дезінформації. Хочу повідомити, що наше підприємство на законних підставах і надалі працює: виробляє продукцію і здійснює свою роботу належним чином і в повному обсязі виконує свої зобов'язання перед партнерами та працівниками. А Міністерству екології варто чекати позов за наклеп. Може, хоч це відучить наших чиновників брехати", - додав Прудкий.

Як повідомили у прес-службі, рішення Волинського окружного адмінсуду від 23.07.19 про зупинку роботи фабрики так і не набуло чинності, оскільки ТОВ "Понінківска картонно-паперова фабрика Україна" подає апеляцію. На підприємстві впевнені у своїй правоті, адже згідно з проведеними експертизами, фабрика працює виключно в рамках чинного законодавства з дотриманням екологічних норм, а попереднє рішення суду, на думку фабрики, є незаконним.

Крім того, в селищі Понінка, де розташована фабрика, раніше пройшов масовий мітинг в підтримку підприємства.