В Японии медики выступают за проведение Олимпиады без зрителей

Ведущие медицинские эксперты Японии предупредили, что проведение Олимпиады во время пандемии коронавируса может значительно увеличить число заболевших. Медики выступили за проведение соревнований без зрителей.

Отчет, подготовленный главным советником по вопросам здравоохранения Сигеру Оми, был выпущен после того, как глава оргкомитета Токио-2020 сказал газете Sankei, что хочет допустить до 10 тысяч зрителей на стадионы.

Издание пишет, что отмена мероприятия обойдется организаторам, правительству Токио, спонсорам и страховщикам дорого.

"Это мероприятие отличается от обычных спортивных мероприятий масштабом и социальным интересом, а также тем, что оно совпадает с летними каникулами. Существует риск, что перемещение людей и возможности для взаимодействия во время Олимпийских игр распространят инфекции и перегрузят медицинскую систему", - сказали эксперты.

Они утверждают, что проведение игр без зрителей - наименее рискованный вариант.