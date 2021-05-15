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В понеділок презентують 10 нових онлайн-послуг "Дії": що запропонують українцям

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Субота 15 травня 2021 12:56
В понеділок презентують 10 нових онлайн-послуг "Дії": що запропонують українцям Фото: "Дія" презентує 10 нових послуг (president.gov.ua)
Автор: Инна Собора

В Україні 17 травня презентують нові можливості порталу "Дія".Онлайн-презентація нових електронних послуг. Всього очікується більше 10 нових послуг.

Про це повідомило Міністерство з питань реігнтеграції окупованих територій.

Серед нових послуг будуть і спрямовані безпосередньо на внутрішньо переміщених осіб, зокрема, заявка на отримання пільгового іпотечного кредиту ВПО.

Крім того, в "Дію" буде додана комплексна послуга єМалятко.

На сайті безпосередньо самої події анонсовані такі нововедення:

  • реєстрація місця проживання онлайн - без черг та паперів;
  • реєстрація ФОП за 1 хвилину;
  • нові послуги для водіїв: зручні сповіщення про штрафи та заміна посвідчення водія;
  • сплата податків онлайн.

Нові послуги буде особисто презентувати президент Володимир Зеленький, а також віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та команда "Дії".

Нагадаємо, кожен другий українець скористався щонайменше однією державною е-послугою протягом минулого року. Серед найпопулярніших - отримання паспортів та послуги на порталі та в застосунку "Дія".

Раніше повідомлялося, що в Україні можуть запустити COVID-паспорт вже до 1 липня. Сертифікат можна буде отримати у лікаря або згенерувати в додатку або порталі "Дія".

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