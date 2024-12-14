Понад тисяча окупантів та 53 дрони. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Ситуація на фронті

Російські війська не припиняють атаки на фронті в Україні. Найскладніша ситуація склалася на Покровському та Курахівському напрямках.

Зокрема, на Донеччині біля Покровська призупинив роботу вугільний майданчик "Шахтоуправління "Покровське". Це найбільша в Україні шахта з видобутку коксівного вугілля.

Зазначимо, як раніше зазначав президент України Володимир Зеленський, Покровський і Курахівський напрямки залишаються найбільш "гарячими". У листопаді та грудні втрати Росії на фронті є рекордними.

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