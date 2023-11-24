Понад тисяча окупантів та 30 танків. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 24 листопада, становлять 1100 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 322 900 військових. Крім того, ЗСУ знищили 30 танків, 32 ББМ та 31 артсистему.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 23.11.23 орієнтовно склали:
За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку і тримають оборону в районі Авдіївки. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнень.
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