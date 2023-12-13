Понад сто водоканалів та теплокомуненерго не платять за спожиту електроенергію, - нардеп

На ринку електроенергії склалась ситуація, коли більше сотні водоканалів, ЖЕКів та ТЕЦ вирішили не платити за спожиту ними електроенергію під час війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса.
"92 водоканали випали на балансуючий ринок, тобто перестали платити, повністю або частково за електроенергію. Теплокомуненерго і теплоцентралі – 27 підприємств перестали платити за електроенергію і випали на балансуючий ринок", - сказав він.
Герус додав, що 52 житлово-експлуатаційні контори (ЖЕКи) та подібні організації також перестали платити за спожиту електроенергію.
"Комусь може дійсно важко, а хтось може просто собі так трактує ситуацію, що зараз під час війни можна скористатися цим моментом і не платити за електроенергію, що на мою думку є неправильно. Тому дійсно треба щоб компанії, хто не може повністю, хоча б частково платили за електроенергію. Ну і звичайно для цього у них має бути тарифна виручка, яка покриває ці платежі", - наголосив голова енергокомітету.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО щодо заходів із підвищення стійкості енергосистеми, де найпріоритетнішими до вирішення Кабміном у місячний термін поставлено питання заборгованостей.
За даними "Укренерго", борги учасників ринку перед компанією складають близько 60 млрд грн, тоді як сама "Укренерго" заборгувала енергетичним компаніям близько 50 млрд грн.
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