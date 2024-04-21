Понад 900 окупантів і 41 артсистема. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

За даними Інституту вивчення війни, українські сили просунулися на південь від Кремінної Луганської області. Водночас в Донецькій області окупанти незначно просунулися поблизу Часового Яру і встановили невеликий тактичний плацдарм на околицях Очеретиного під Авдіївкою.

Протягом минулої доби українські військові відбили 32 атаки противника на Авдіївському напрямку, утримали позиції та відбили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. Авіація вдарила по 8 районах зосередження особового складу противника.

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