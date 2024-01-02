Понад 800 окупантів та 49 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ у війні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 2 січня, склали 810 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 360 820 військових. Крім того, ЗСУ знищили 7 танків, 13 ББМ та 49 артсистем ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 02.01.24 орієнтовно склали:
За даними Генштабу, в Україні на фронті упродовж минулої доби відбулося 64 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.
На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій.
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