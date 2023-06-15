ua ru
Чт, 15 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Понад 80 років під водою. В Егейському морі знайшли британську субмарину

Новость на русском →
Британія, Четвер 15 червня 2023 21:09
Понад 80 років під водою. В Егейському морі знайшли британську субмарину Фото: в Егейському морі знайшли затонулу субмарину (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Егейському морі знайшли затонулу британську субмарину HMS Triumph. Вона пробула на дні понад 80 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Live Science.

В Егейському морі через 25 років інтенсивних пошуків знайшли затонулу субмарину HMS Triumph, яка в 1942 році підірвалася на міні поблизу Греції. Нині ж вона лежить на глибині 203 метри.

Понад 80 років під водою. В Егейському морі знайшли британську субмарину

Дослідники виявили майже вцілілий корпус субмарини із закритими люками. Це говорить про те, що ніхто із 64 членів екіпажу не зміг врятуватись.

Для Королівського військово-морського флоту Великої Британії HMS Triumph є легендарною і найуспішнішою субмариною, яка встигла потопити щонайменше 15 ворожих кораблів.

Історія субмарини

Згідно з військово-морськими даними, у грудні 1941 року HMS Triumph таємно відплив у затоку Деспотікос біля острова Антіпарос. 30 грудня човен надіслав зашифроване повідомлення, в якому повідомляв, що висадив команду британських розвідників і йде рятувати понад 30 британців з Антіпароса. Однак 14 січня човен підірвався на міні.

Нагадаємо, США відправлять до Південної Кореї атомний підводний човен класу Ohio з балістичними ракетами, в рамках угоди між країнами про посилення стримування загроз з боку КНДР.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія
NEWS
РФ стягує ракетні війська на кордоні з Україною: Генштаб назвав області в зоні ризику
РФ стягує ракетні війська на кордоні з Україною: Генштаб назвав області в зоні ризику
DAILY
Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом