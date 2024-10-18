Понад 78%. Названо область з найбільшими втратами у наборі нових школярів

В Україні будуть розмежовувати очне і дистанційне навчання, щоб знизити навантаження на вчителів, а учні змогли б отримувати знання і навички більше ефективно, каже заступниця міністра. За словами Надії Кузьмичової, не змінювати це і чекати – не вихід із ситуації.

"Звісно, нам зараз легше сказати: "давайте ще почекаємо", або "давайте все збережемо, як є". Але це статегічно не вихід з ситуації. Ось Луганська область втратила в наборі першого класу більше 78%. Треба шукати, яким шляхом трансформуватися", – зазначила вона.

Заступниця міністра припустила, що одним з варіантів для місцевих шкіл області, де діти вчаться дистанційно, був би розвиток онлайн-навчання.

"Можливо, Луганська область може стати таким собі хабом дистанційної якісної освіти. Наприклад, в Києві є приватна школа, де 16 тисяч дітей отримують освіту дистанційно, вони продукують якісний контент. Інтерактивно, сучасно. Чому б не зробити таке на державному рівні?", – припустила заступниця голови МОН.

Дистанційний формат дозволяє набирати значно більше дітей, ніж у звичайний клас, агадала вона. Це допомогло б стати якісним та ефективним прикладом яскравим дистанційки.

До того ж, після звільнення тимчасово окупованих територій готових до навчального процесу шкіл там відразу не буде, додала Кузьмичова.