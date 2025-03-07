Понад 65% українців вважають санкції щодо Порошенка і Медведчука заслуженими

"Санкції проти олігархів Медведчука, Порошенка та Коломойського вважають заслуженим покаранням 65,2% українців, з них 34,1% – "однозначно заслуженим", а 31,1% – "більше заслуженим", – йдеться в результатах дослідження.

Також 50,1% українців вважають, що зняття санкцій можливе лише після понесення вказаними політиками та олігархами юридичної відповідальності, зокрема 31,3% опитаних наполягають на кримінальній відповідальності.

Майже 20% вважають, що санкції не можна знімати за жодних умов, навіть, якщо фігуранти понесуть відповідальність. Водночас лише 6,2% українців підтримують скасування санкцій.

Також, більшість українців висловилися проти участі підсанкційних політиків у виборах.

"Щодо участі підсанкційних політиків у виборах, 68,9% опитаних висловилися "проти", з яких 41,6% – "однозначно ні", а 27,3% – "швидше ні". Однозначну підтримку цьому питанню висловили лише 12%, а "швидше так" відповіли 13,8% опитаних", - зазначають соціологи.

Дослідження здійснено компанією "Active Group" за допомогою онлайн-панелі "SunFlower Sociology" на замовлення Аналітичного центру "Політика майбутнього". Метод: анкетування громадян України віком 18 та більше років. Вибірка: 1500 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збору даних: 6 березня 2025 року.

Як відомо, 13 лютого були запроваджені санкції проти низки олігархів та політиків, які створювали загрозу національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України та сприяли терористичній діяльності. В тому числі, до списку увійшли Петро Порошенко, Ігор Коломойський та Віктор Медведчук.

Зокрема, Петра Порошенка звинувачували у лобіюванні Харківських угод (ЧФ в Криму); фінансуванні терористів (купівля вугілля з ОРДЛО); торгівлі у війну з РФ (Липецька фабрика, завод "Богдан" в РФ тощо); спільному з Медведчуком та росіянами незаконному відчуженні нафтопроводу у держави тощо.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в січні 2025 року народний депутат Петро Порошенко вивів з України 1 мільярд 48 мільйонів гривень та ще 986 млн грн подарував, а потім його зупинили санкції.