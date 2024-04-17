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Понад 60 млрд доларів і ATACMS. Що Україна отримає від США в пропозиції Джонсона

Фото: Майк Джонсон, спікер Палати представників США (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Спікер Палати представників Майк Джонсон опублікував текст ініціативи щодо фінансування допомоги Україні, яку можуть схвалити вже цієї суботи.

РБК-Україна розповідає про те, що саме входить до ініціативи спікера.

Розмір допомоги

У документі вказано, що розмір загальної суми допомоги становить 60,84 млрд долларів, з яких 23,2 мільярди підуть на поповнення американських озброєнь, запасів та об'єктів.

Зокрема: 

  • 23,2 млрд доларів піде на поповнення оборонних товарів та послуг, що надаються Україні.
  • 11,3 млрд доларів - на поточні військові операції США в регіоні.
  • 13,8 млрд доларів - на закупівлю новітніх систем озброєнь, товарів та послуг оборонного призначення.
  • 26 мільйонів доларів на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, що надається Україні.

Нова ініціатива посилює нагляд через вимоги особистого моніторингу. Також, вимагає від партнерів і союзників сплачувати свою частку через вимоги відповідності витрат.

Вона передбачає угоду про повернення коштів за економічну підтримку з боку уряду України.

ATACMS

Важливим пунктом ініціативи є те, що даний закон зобов'язує президента США у найкоротший термін після набрання чинності передати Україні оперативно-тактичні ракетні комплекси великої дальності.

Однак у тексті уточнюється: якщо на думку голови держави передача ATACMS завдасть шкоди інтересам національної безпеки США, то він може відкласти їх передачу. Тоді президент США має повідомити комітети з оборони Конгресу, комітети з асигнувань та міжнародних відносин Сенату та комітети з асигнувань та міжнародних відносин Палати представників.

Різниця з попереднім законопроектом

Нинішня пропозиція Джонсона щодо виділення допомоги Україні загалом відповідає законопроєкту, який у лютому вже схвалив Сенат, і на ухваленні якого наполягав президент Джо Байден та його однопартійці в Конгресі. 

Це означає, що демократи в Палаті представників матимуть підстави підтримати ініціативу спікера. У такому разі голосів для схвалення допомоги Україні має вистачити з великим запасом, навіть якщо за це відмовиться голосувати частина республіканців-трампістів. 

Загальний обсяг допомоги Україні в нинішньому законопроекті навіть трохи перевищує обсяг, передбачений сенатським проектом: 60,8 млрд дол. проти 60,2 млрд дол. 

На поповнення запасів озброєнь на американських складах передбачається виділити 23,2 млрд доларів (Сенат пропонував виділити 20 млрд), на дії американських сил у Східній Європі, пропонується виділити 11,3 млрд доларів (Сенат пропонував 15 млрд), на закупівлю Україною озброєнь - 14 млрд доларів, як і в сенатській версії.

Допомога Україні від США

Раніше у Штатах закінчилися гроші на фінансування допомоги Україні. Ще з минулої осені питання виділення нових коштів передали на розгляд Конгресу. У лютому цього року Сенат схвалив законопроєкт, який включав у себе виділення коштів на допомогу Україні (60 млрд доларів), Ізраїлю та іншим партнерам США. 

Але тоді Палата представників не розглянула даний документ. Одніє з причин цього була відмова спікера Палати Майка Джонсона голосувати за нього через вплив Дональда Трампа.

Більше про ініціативу Джонсона та її шанси пройти Конгрес - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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