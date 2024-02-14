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Понад 60 артсистем, майже 40 дронів та 1060 окупантів. Втрати РФ у війні за добу

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 14 лютого (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 14 лютого, склали 1060 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 398 140 військових. Крім того, ЗСУ знищили 39 дронів, 39 ББМ та 66 артсистем.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 398140 (+1060) осіб ліквідовано;
  • танків - 6433 (+9) од.;
  • бойових броньованих машин - 12043 (+39) од.;
  • артилерійських систем - 9566 (+66) од.;
  • РСЗВ - 984 (+3) од.;
  • засоби ППО - 671 (+4) од.;
  • літаків - 332 од.;
  • гелікоптерів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7371 (+39) од.;
  • крилаті ракети - 1882 од.;
  • кораблі/катери - 24 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 12662 (+39) од.;
  • спеціальна техніка - 1523 (+5) од.

Ситуація на фронті

Українські військові відбили 10 атак противника на Бахмутському напрямку, утримали позиції та відобразили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. Ракетні війська вдарили по 3 пунктах управління супротивника.

При цьому ситуація в Авдіївці наближається до катастрофічної. Російські війська продовжують наступати, бої ведуться у міській забудові, а у ЗМІ все частіше говорять про загрозу оточення. Детальніше про ситуацію – у матеріалі РБК-Україна.

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Війна в Україні