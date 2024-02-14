Понад 60 артсистем, майже 40 дронів та 1060 окупантів. Втрати РФ у війні за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 14 лютого, склали 1060 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 398 140 військових. Крім того, ЗСУ знищили 39 дронів, 39 ББМ та 66 артсистем.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.02.24 орієнтовно склали:
Українські військові відбили 10 атак противника на Бахмутському напрямку, утримали позиції та відобразили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. Ракетні війська вдарили по 3 пунктах управління супротивника.
При цьому ситуація в Авдіївці наближається до катастрофічної. Російські війська продовжують наступати, бої ведуться у міській забудові, а у ЗМІ все частіше говорять про загрозу оточення. Детальніше про ситуацію – у матеріалі РБК-Україна.
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