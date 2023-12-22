Понад 50% ФОПів негативно оцінюють роботу Гетманцева, - опитування

Так, різниця позитивного і негативного ставлення до голови комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева -46,8%).

Негативно підприємці ставляться також до в. о. голови Державної митної служби України Сергія Звягінцева (-28,6%) та до в. о. голови Державної податкової служби України Тетяни Кірієнко (-20,5%).

Уу відповіді на запитання стосовно того, хто з представників "економічного блоку" державної влади своєю діяльністю найбільш негативно впливає на роботу та розвиток малого і середнього бізнесу в Україні, найбільша кількість респондентів також назвали Данила Гетманцева - 57,2% серед тих, хто визначився з відповіддю.

Також, згідно з результатами дослідження, приблизно кожний третій опитаний ФОП протягом минулих пів року стикався з якими-небудь необґрунтованими, на його(її) думку, обмеженнями чи перешкодами з боку держави у веденні ним(нею) підприємницької діяльності в якості фізичної особи - підприємця.

При цьому, 12,2% опитаних відповіли, що стикалися з такими обмеженнями і перешкодами з боку держави за минулих пів року значною мірою, а 21,7% опитаних стикалися з ними незначною мірою.

Найбільш поширеними серед таких обмежень і перешкод з боку держави стосовно ФОПів респонденти назвали податкові перевірки і необґрунтовані штрафи (їх назвали 38,0% респондентів з-поміж тих, хто стикався з обмеженнями і перешкодами з боку держави у веденні своєї діяльності як ФОПа) та надмірну забюрократизованість діяльності державних органів (35,6%).

Також згідно з результатами опитування, фізичні особи-підприємці в цілому досить неоднозначно оцінюють ряд ініціатив державної влади України, які стосуються діяльності малого і середнього бізнесу.

Зокрема, встановлення з 1 жовтня 2023 року обов’язкового використання усіма ФОПами другої - четвертої груп реєстраторів розрахункових операцій ("касових апаратів") оцінюють позитивно 37,1% опитаних ФОПів, а негативно –-56,8%. Скасування мораторію на проведення податкових перевірок оцінюють позитивно 33,7%, а негативно - 63,1% опитаних фізичних осіб - підприємців.

Ініціативу щодо запровадження в Україні польської моделі оподаткування ФОПів позитивно оцінюють лише 18,8% опитаних, а негативно - приблизно втричі більше (60,8%) опитаних.

Різко негативно оцінили опитані ФОПи ініціативу влади щодо підняття втричі акцизу на автогаз в найближчі місяці - позитивно сприйняли вказану ініціативу лише 10,7% респондентів, а негативно - 76,2% респондентів.

Нагадаємо, станом на початок осені, в Україні офіційно працюють 2,05 млн ФОПів.

Раніше опитування також фіксували негативне ставлення підприємців до голови комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева. Зокрема, 36,4% респондентів вважають, що Гетманцев зменшує рейтинг влади.

