Понад 50 ББМ, 42 дрони та 1160 окупантів. Генштаб оновив втрати РФ за добу
Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 7 березня, становили 1160 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 421 430 військових. Крім того, ЗСУ знищили 51 ББМ, 42 артсистеми та 42 дрони.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 07.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 421430 (+1160) осіб ліквідовано;
- танків - 6695 (+17) од.;
- бойових броньованих машин - 12779 (+51) од.;
- артилерійських систем - 10350 (+42) од.;
- РСЗВ - 1009 (+1) од.;
- засоби ППО - 701 од.;
- літаків - 347 од.;
- вертольотів - 325 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7963 (+42) од.;
- крилаті ракети - 1919 (+1) од.;
- кораблі/катери - 26 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 13532 (+53) од.;
- спеціальна техніка - 1647 (+5) од.
Ситуація на фронті
В Україні на фронті протягом доби сталося 92 бойові зіткнення. Російські військові проводять штурмові дії на трьох напрямках у Донецькій області.
Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, на фронті тривають позиційні бої поблизу Авдіївки та Новомихайлівки, біля сіл Роботине та Вербове, а також біля Кринок, де Сили оборони України стримують російські штурми. Окупанти дещо просунулися на Куп'янському та Бахмутському напрямках.
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