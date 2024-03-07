Понад 50 ББМ, 42 дрони та 1160 окупантів. Генштаб оновив втрати РФ за добу

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 7 березня (Getty Images)

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 7 березня, становили 1160 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 421 430 військових. Крім того, ЗСУ знищили 51 ББМ, 42 артсистеми та 42 дрони.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 07.03.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 421430 (+1160) осіб ліквідовано;

танків - 6695 (+17) од.;

бойових броньованих машин - 12779 (+51) од.;

артилерійських систем - 10350 (+42) од.;

РСЗВ - 1009 (+1) од.;

засоби ППО - 701 од.;

літаків - 347 од.;

вертольотів - 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7963 (+42) од.;

крилаті ракети - 1919 (+1) од.;

кораблі/катери - 26 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 13532 (+53) од.;

спеціальна техніка - 1647 (+5) од. Ситуація на фронті В Україні на фронті протягом доби сталося 92 бойові зіткнення. Російські військові проводять штурмові дії на трьох напрямках у Донецькій області. Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, на фронті тривають позиційні бої поблизу Авдіївки та Новомихайлівки, біля сіл Роботине та Вербове, а також біля Кринок, де Сили оборони України стримують російські штурми. Окупанти дещо просунулися на Куп'янському та Бахмутському напрямках.