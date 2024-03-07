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Понад 50 ББМ, 42 дрони та 1160 окупантів. Генштаб оновив втрати РФ за добу

Україна, Четвер 07 березня 2024 08:18
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Понад 50 ББМ, 42 дрони та 1160 окупантів. Генштаб оновив втрати РФ за добу Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 7 березня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 7 березня, становили 1160 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 421 430 військових. Крім того, ЗСУ знищили 51 ББМ, 42 артсистеми та 42 дрони.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 07.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 421430 (+1160) осіб ліквідовано;
  • танків - 6695 (+17) од.;
  • бойових броньованих машин - 12779 (+51) од.;
  • артилерійських систем - 10350 (+42) од.;
  • РСЗВ - 1009 (+1) од.;
  • засоби ППО - 701 од.;
  • літаків - 347 од.;
  • вертольотів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7963 (+42) од.;
  • крилаті ракети - 1919 (+1) од.;
  • кораблі/катери - 26 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 13532 (+53) од.;
  • спеціальна техніка - 1647 (+5) од.

Ситуація на фронті

В Україні на фронті протягом доби сталося 92 бойові зіткнення. Російські військові проводять штурмові дії на трьох напрямках у Донецькій області.

Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, на фронті тривають позиційні бої поблизу Авдіївки та Новомихайлівки, біля сіл Роботине та Вербове, а також біля Кринок, де Сили оборони України стримують російські штурми. Окупанти дещо просунулися на Куп'янському та Бахмутському напрямках.

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Ситуація на фронті сьогодні 7 березня
Ситуація на фронті сьогодні 7 березня
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