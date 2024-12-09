Понад 40 років у виробництві: класичний позашляховик Toyota Land Cruiser 70 знову оновили

Донедавна у Австралії авто мало версією позашляховика з низькофорсованим турбодизелем V8 на 4,5 літра (205 к.с.) та п'ятиступінчастою "механікою". Однак восьмициліндровий агрегат був виключений з гами півроку тому, а разом із ним зникла і механічна коробка передач. Тепер її повернули, але вже в тандемі з чотирициліндровим турбодизелем на 2,8 літра.

Щоб поберегти заслужену п'ятиступінчасту "механіку", крутний момент дизеля знизили до 450 Нм з 500 Нм, зате потужність залишилася колишньою (204 к.с.). Максимальна тяга доступна лише з 2400 об/хв, тоді як у версії з "автоматом" - вже з 1600 об/хв. Трипедальні машини втратили електронного помічника при спуску з пагорба.

Вибір «механіки» для Land Cruiser 70 дозволить клієнтам заощадити приблизно 1300 доларів. Однак вибір версій з трьома педалями виявився меншим, ніж з "автоматом". Наприклад, для пікапів з однорядною кабіною "механіка" взагалі недоступна. Тому стартова ціна моделі Toyota Land Cruiser 70 в Австралії не змінилася – від 48 200 доларів.