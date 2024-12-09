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Понад 40 років у виробництві: класичний позашляховик Toyota Land Cruiser 70 знову оновили

Понеділок 09 грудня 2024 12:08
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Понад 40 років у виробництві: класичний позашляховик Toyota Land Cruiser 70 знову оновили Фото: позашляховик Toyota Land Cruiser 70 знову оновили (pressroom.toyota.com.au)
Автор: Константин Широкун

Позашляховик Toyota Land Cruiser 70 цього року відзначив 40-річний ювілей, але на пенсію модель поки не збирається. Навпаки, минулого року було проведено масштабне оновлення. Модель, як і раніше, користується популярністю на Близькому Сході, а також у Японії та Австралії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Донедавна у Австралії авто мало версією позашляховика з низькофорсованим турбодизелем V8 на 4,5 літра (205 к.с.) та п'ятиступінчастою "механікою". Однак восьмициліндровий агрегат був виключений з гами півроку тому, а разом із ним зникла і механічна коробка передач. Тепер її повернули, але вже в тандемі з чотирициліндровим турбодизелем на 2,8 літра.

Понад 40 років у виробництві: класичний позашляховик Toyota Land Cruiser 70 знову оновили

Щоб поберегти заслужену п'ятиступінчасту "механіку", крутний момент дизеля знизили до 450 Нм з 500 Нм, зате потужність залишилася колишньою (204 к.с.). Максимальна тяга доступна лише з 2400 об/хв, тоді як у версії з "автоматом" - вже з 1600 об/хв. Трипедальні машини втратили електронного помічника при спуску з пагорба.

Вибір «механіки» для Land Cruiser 70 дозволить клієнтам заощадити приблизно 1300 доларів. Однак вибір версій з трьома педалями виявився меншим, ніж з "автоматом". Наприклад, для пікапів з однорядною кабіною "механіка" взагалі недоступна. Тому стартова ціна моделі Toyota Land Cruiser 70 в Австралії не змінилася – від 48 200 доларів.

Понад 40 років у виробництві: класичний позашляховик Toyota Land Cruiser 70 знову оновили

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