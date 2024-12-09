Более 40 лет в производстве: классический внедорожник Toyota Land Cruiser 70 снова обновили

Внедорожник Toyota Land Cruiser 70 в этом году отметил 40-летний юбилей, но на пенсию модель пока не собирается. Напротив, в прошлом году было проведено масштабное обновление. Модель по-прежнему пользуется популярностью на Ближнем Востоке, а также в Японии и Австралии.

До недавнего времени в Австралии автомобиль обладал версией внедорожника с низкофорсированным турбодизелем V8 на 4,5 литра (205 л.с.) и пятиступенчатой "механикой". Однако восьмицилиндровый агрегат был выключен из палитры полгода назад, а вместе с ним исчезла и механическая коробка передач. Теперь ее вернули, но уже в тандеме с четырехцилиндровым турбодизелем на 2,8 литра.

Чтобы уберечь заслуженную пятиступенчатую "механику", крутящий момент дизеля снизили до 450 Нм с 500 Нм, зато мощность осталась прежней (204 л.с.). Максимальная тяга доступна только с 2400 об/мин, тогда как в версии с "автоматом" - уже с 1600 об/мин. Трипедальные машины лишились электронного помощника при спуске с холма.

Выбор «механики» для Land Cruiser 70 позволит клиентам сэкономить около 1300 долларов. Однако выбор версий с тремя педалями оказался меньше, чем с "автоматом". К примеру, для пикапов с однорядной кабиной "механика" вообще недоступна. Поэтому стартовая цена модели Toyota Land Cruiser 70 в Австралии не изменилась – от 48 200 долларов.