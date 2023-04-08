Понад 40 китайських винищувачів наблизилися до Тайваню під час масштабних навчань

Понад 40 китайських винищувачів ненадовго перетнули чутливу серединну лінію Тайванської протоки в суботу, 8 квітня, коли Китай розпочав навчання навколо Тайваню після зустрічі президента Цай Інвень зі спікером Палата представників США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Триденні навчання, оголошені наступного дня після повернення Цай зі Сполучених Штатів, були широко очікуваними після того, як Китай засудив її зустріч зі спікером Кевіном Маккарті в Лос-Анджелесі.

Китай вважає демократично керований Тайвань своєю територією і ніколи не відмовлявся від застосування сили взяття острова під свій контроль. Уряд Тайваню категорично заперечує претензії Китаю.

Заява Пекіна також була зроблена лише через кілька годин після того, як Китай відвідали з візитом низку високопоставлених європейських лідерів.

Армія Китаю заявила, що почала бойове патрулювання та навчання Joint Sword навколо Тайваню, заявивши раніше, що проводитиме їх у Тайванській протоці та на північ, південь та схід від Тайваню, "як і планувалося".

"Це серйозне попередження сепаратистським силам, які виступають за незалежність Тайваню, а також змові та провокаціям зовнішніх сил, і це необхідні дії для захисту національного суверенітету та територіальної цілісності", - йдеться у заяві командування Східного театру військових дій Китаю.

Міністерство оборони Тайваню заявило в суботу вранці, що воно помітило 42 китайські винищувачі - J-10, J-11 і J-16, які перетинають серединну лінію, яка зазвичай служить неофіційним кордоном між двома сторонами, а також вісім китайських кораблів.

Китай використав візит Цая до США "як привід для проведення військових навчань, які серйозно підірвали регіональний мир, стабільність та безпеку", йдеться у заяві міністерства.

Китай пригрозив неуточненими заходами у відповідь, якщо зустріч з Маккарті відбудеться. Пекін влаштував військові навчання навколо Тайваню, включаючи пуски бойової ракети, у серпні після того, як тодішній речник Палати представників Ненсі Пелосі відвідала Тайбей.

На відміну від серпня, Китай ще не оголосив, чи він також проводитиме ракетні навчання. Коли Китай оголосив про попередні навчання, він опублікував карту, яка показує, якими морськими районами поблизу Тайваню він вестиме вогонь.

Заява Китаю була зроблена через кілька годин після того, як президент Франції Еммануель Макрон покинув Китай, де він зустрівся з президентом Сі Цзіньпіном та іншими високопоставленими лідерами. Макрон закликав Пекін домовитись із Росією про війну проти України.

Глава Європейського союзу Урсула фон дер Ляйєн, яка також прибула цього тижня до Китаю для зустрічі з Сі, заявила, що стабільність у Тайванській протоці має першорядне значення.

У відповідь Сі сказав, що, згідно з офіційною версією зустрічі, прочитаної Китаєм, очікування від Китаю компромісу щодо Тайваню було "прийняттям бажаного за дійсне".

Джерело в тайванській службі безпеки заявило, що недавні спроби Китаю зачарувати іноземних лідерів виявилися марними після оголошення навчання. "Після оголошення про навчання в протоці всі ці зусилля зникли відразу і стали марними", - сказав він.