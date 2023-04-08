Более 40 китайских истребителей приблизились к Тайваню во время масштабных учений

Более 40 китайских истребителей ненадолго пересекли чувствительную срединную линию Тайваньского пролива в субботу, 8 апреля, когда Китай начал учения вокруг Тайваня после встречи президента Цай Инвэнь со спикером Палата представителей США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Трехдневные учения, объявленные на следующий день после возвращения Цай из Соединенных Штатов, были широко ожидаемы после того, как Китай осудил ее встречу со спикером Кевином Маккарти в Лос-Анджелесе.

Китай считает демократически управляемый Тайвань своей территорией и никогда не отказывался от применения силы для взятия острова под свой контроль. Правительство Тайваня категорически возражает против претензий Китая.

Заявление Пекина также было сделано всего через несколько часов после того, как Китай посетили с визитом ряд высокопоставленных европейских лидеров.

Армия Китая заявила, что начала боевое патрулирование и учения Joint Sword вокруг Тайваня, заявив ранее, что будет проводить их в Тайваньском проливе и к северу, югу и востоку от Тайваня, "как и планировалось".

"Это серьезное предупреждение сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня, а также сговору и провокациям внешних сил, и это необходимые действия для защиты национального суверенитета и территориальной целостности", - говорится в заявлении командования Восточного театра военных действий Китая.

Министерство обороны Тайваня заявило в субботу утром, что оно заметило 42 китайских истребителя - J-10, J-11 и J-16, пересекающих срединную линию, которая обычно служит неофициальной границей между двумя сторонами, а также восемь китайских кораблей.

Китай использовал визит Цая в США "как предлог для проведения военных учений, которые серьезно подорвали региональный мир, стабильность и безопасность", говорится в заявлении министерства.

Китай пригрозил неуточненными ответными мерами, если встреча с Маккарти состоится. Пекин устроил военные учения вокруг Тайваня, включая пуски боевой ракеты, в августе после того, как тогдашний спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Тайбэй.

В отличие от августа, Китай еще не объявил, будет ли он также проводить ракетные учения. Когда Китай объявил о предыдущих учениях, он опубликовал карту, показывающую, по каким морским районам вблизи Тайваня он будет вести огонь.

Заявление Китая было сделано через несколько часов после того, как президент Франции Эммануэль Макрон покинул Китай, где он встретился с президентом Си Цзиньпином и другими высокопоставленными лидерами. Макрон призвал Пекин договориться с Россией о войне против Украины.

Глава Европейского союза Урсула фон дер Ляйен, также прибывшая на этой неделе в Китай для встречи с Си, заявила, что стабильность в Тайваньском проливе имеет первостепенное значение.

В ответ Си сказал, что, согласно официальной версии встречи, прочитанной Китаем, ожидание от Китая компромисса по Тайваню было "принятием желаемого за действительное".

Источник в тайваньской службе безопасности заявил, что недавние попытки Китая очаровать иностранных лидеров оказались напрасными после объявления об учениях. "После объявления об учениях в проливе все эти усилия исчезли в одночасье и стали напрасными", - сказа он.