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Понад 4 тисячі окупантів, 25 ракет та 138 дронів: втрати РФ в Україні за тиждень

Фото: з'явилися дані про втрати РФ в Україні за тиждень із 17 по 23 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

За тиждень з 17 по 23 липня українські військові ліквідували 4280 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити 25 ракет і 138 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра оборони, генерала-лейтенанта Олександра Павлюка в Telegram.

Загальні бойові втрати противника на 17-23.07 орієнтовно склали:

  • особового складу 4280 осіб ліквідовано,
  • танків - 44 од.,
  • бойових броньованих машин - 79 од.,
  • артилерійських систем - 177 од.,
  • РСЗВ - 16 од.,
  • засобів ППО - 26 од,
  • літаків - 0 од.,
  • вертольотів - 0 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 138,
  • крилатих ракет - 25,
  • кораблів/катерів - 0 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 128 од,
  • спеціальної техніки - 30.

Втрати РФ в Україні

Минулої доби українські воїни ліквідували ще 630 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 241960 одиниць живої сили. При цьому, за даними росЗМІ, до кінця травня 2023 року на війні проти України загинуло близько 47 тисяч російських чоловіків віком до 50 років. Для підрахунку цих втрат використовували лише відкриті дані.

Згідно з рейтингом Global Firepower, втрати Росії у війні в Україні є найбільшими втратами у будь-якій війні з часів Другої світової. Зокрема РФ втратила в Україні військо, як у 16 армій країн НАТО.

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Війна в Україні