Кількість жертв землетрусів на Близькому Сході перевалила за 35 тисяч

За даними управління з надзвичайних ситуацій (AFAD), в результаті землетрусу загинули щонайменше 29 605 людей, понад 80 000 постраждали, повністю або частково зруйновано близько 25 000 будівель.

Із постраждалих регіонів евакуйовано майже 148 000 осіб, у зоні катастрофи працюють понад 233 000 працівників пошуково-рятувальних служб. Розбори завалів продовжуються, очікується, що тіла під уламками знаходитимуть до закінчення робіт.

Моніторингова група The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), яка базується в Лондоні, дає оцінку приблизно 5300 загиблих у Сирії, зокрема на територіях, які режим Башара Асада не контролює, і понад 6000 постраждалих. Влада Сирії офіційно заявила про понад 2000 загиблих і тисячі постраждалих від землетрусу на підконтрольній Дамаську території.