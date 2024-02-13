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Понад 300 окупантів та 19 танків: "Армія дронів" відзвітувала про втрати РФ за тиждень

Ілюстративне фото: "Армія дронів" за тиждень знищила 315 росіян (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Сили оборони України з використанням дронів знищили за тиждень знищили 19 танків та 315 окупанта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра з цифрової трансформації Михайла Федорова.

За його даними, минулого тижня за допомогою дронів вдалося знищити 44 гармати і 55 вантажівок.

Окрім цього було ліквідовано 19 танків, 27 бойових броньованих машин, 355 опорних пунктів та 315 окупантів.

"Дронів буде більше, як і знищених росіян та їхньої техніки", - написав Федоров.

Виробництво дронів в Україні.

Нагадаємо, в Україні значно збільшують виробництво безпілотників, які активно використовують у війні з російськими окупантами.

Зокрема, у 2024 році в нашій країні планується зробити і передати бійцям ЗСУ мільйон FPV-дронів. Це ще у грудні минулого року анонсував президент Володимир Зеленський.

Більш детально про те, чи може така кількість безпілотників змінити ситуацію на фронті, - у матеріалі РБК-Україна.

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Війна Росії проти УкраїниКонтрнаступ ЗСУ