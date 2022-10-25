Понад 300 000 продуктових наборів українцям від NOVUS

60 мільйонів гривень для допомоги українцям від NOVUS

Мережа супермаркетів NOVUS передала українцям продуктів на 60 мільйонів гривень.

Від початку повномасштабної війни минуло вісім місяців. За цей час бізнес доклав чималих зусиль задля підтримки населення, зокрема тих, хто опинився у вкрай важких життєвих умовах. Так, литовська мережа супермаркетів NOVUS продовжує передавати якісну продукцію українцям, які постраждали від російського второгення.

Щотижня український кордон перетинають вантажівки з продуктами харчування – везуть набори з найнеобхіднішим. Аби діти, самотні літні люди, особи з інвалідністю, та ті, що опинилися просто неба через влучання ворожої ракети, мали змогу харчуватися.

«Бачимо на власні очі наскільки важлива ця підтримка для населення. Навіть тоді, коли ресурсів стає менше, ми максимально віддаємося справі, щоб благодійна програма продовжувала працювати. Насамперед фокусуємось на дітях. Завдяки командній роботі з однодумцями нам вдалося зробити вагомий внесок – передати понад 300 000 наборів людям, для яких це життєва необхідність. Вдячні тим, хто розуміє глибинний сенс і підтримує нашу гуманітарну місію.», – розповідає бенефіціар NOVUS Раймондас Туменас.

Задля допомоги населенню України, NOVUS об’єднав добродійників: європейський бізнес та литовців, котрі бажають зробити свій внесок. Як діляться в мережі, це невпинна робота, що потребує постійного діалогу з меценатами. Нагадувати, розповідати про умови життя і реальну ситуацію в Україні, показувати наскільки велика і важлива ця допомога людям. Незважаючи на те, що збирати кошти все складніше, у компанії вірять, що зможуть продовжувати благодійну програму і допомогти ще тисячам українців.

«Кожен євро перетворюється у важливу допомогу, в нашому випадку це продукти. Народу України зараз важко – емоційно, матеріально, фізично. І ми впевнені, що потрібно підставляти плече допомоги тим, в кого біда.», – ділиться представниця NOVUS Нерінга Янавічуте.

Нещодавно вона вкотре відвідала столицю і область, аби поспілкуватися з людьми, котрим вже більше півроку допомагає мережа NOVUS разом з заснованим компанією литовським фондом Food for Ukraine. Відвідували реабілітаційні центри для особливих дітей, які вимушено покинули домівки. Їздили в Бучанський район, який пережив важкі воєнні часи, Іванківський, де замість більшості будинків залишився лише фундамент. Місцеві намагаються потроху відбудовувати помешкання, через брак коштів в хід йде навіть обвуглена цегла. Але попри все, свою землю жителі не залишають. Як розповідає Нерінга, саме це й надихає в українцях, а ще віра в майбутнє:

«Завжди знала, що українці – сильна нація, захоплююсь їхньою наполегливістю і жагою до життя і відновлення рідної землі. Ось зруйнований дім, а навколо чистота, все прибрано. І поруч висаджують квіти. Це і є найбільша сила».

Окрім допомоги продуктами харчування, мережа організовує корисні заходи та впроваджує благодійні акції для малечі: безкоштовні обстеження серця, розвиваючі майстер-класи, допомога шкільними наборами для малозабезпечених сімей та дітей, що ростуть без батьківської опіки. У компанії впевнені, що підтримка дітлахів сьогодні необхідна першочергово, адже це внесок у стабільне майбутнє країни