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Понад 3 тисячі окупантів захотіли здатися в полон у квітні

Фото: понад 3 тисячі окупантів захотіли здатися в полон за минулий місяць (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У квітні збільшилася кількість звернень у проєкт "Хочу жить" від російських солдатів. Понад 3 тисячі окупантів захотіли здатися у полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера державного проєкту "Хочу жить" Віталія Матвієнка під час прес-конференції.

"За квітень кількість звернень у нас зросла порівняно з березнем 2023 року на 10% і становить 3200 звернень", - зазначив він.

За словами Матвієнка, за час існування проєкту отримано понад 16 тисяч звернень від окупантів. Сайт відвідало понад 36 млн осіб, з них 32 млн - з території Росії.

За даними соцопитування, проведено серед російських полонених у квітні, 40% окупантів здалися у полон добровільно.

Нагадаємо, росіяни понад рік утримують у полоні українського кореспондента видання "УНІАН" Дмитра Хилюка, проте у Росії заперечують це.

Журналісти зібрали докази перебування українського медійника у російському полоні.

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