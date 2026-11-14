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Понад 25 тисяч підписів: українці закликали президента надати Миколі Карпюку звання Героя України

11:56 14.11.2026 Сб
1 хв
aimg Юлія Бойко
Микола Карпюк (фото: facebook.com/Микола-Карпюк)

Громадянська ініціатива щодо вшанування пам’яті легендарного борця за незалежність Миколи Карпюка подолала позначку у 25 000 голосів. Тепер звернення про присвоєння йому звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" (посмертно) очікує на розгляд президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну петицію, опубліковану на сайті президента.

Паралельно зі збором підписів Верховна Рада України проголосувала за направлення офіційного запиту до Президента з проханням присвоїти Миколі Карпюку звання Героя.

В своєму зверненні депутати підкреслили, що державне визнання заслуг Карпюка є актом історичної справедливості.

Що відомо про Миколу Карпюка

За роки своєї діяльності він став одним із символів незламності українського спротиву.

У 1991 році Карпюк долучився до створення УНСО та протидії імперським амбіціям москви, а в 2014 році був викрадений російськими спецслужбами та засуджений за сфабрикованим звинуваченням до 22,5 років ув’язнення.

Повернувшись додому в результаті обміну Микола продовжив боротьбу. А в 2022 вступив до лав Збройних сил України. Залишався вірним своїй країні та високим ідеям української Незалежності до останнього подиху.

Нагадаємо, на початку жовтня на сайті президента України зареєстрували петицію з проханням посмертно присвоїти звання Героя України Миколі Карпюку, громадському та політичному діячу, співзасновнику УНА-УНСО та колишньому політв'язню Кремля.

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Володимир ЗеленськийКарпюкОфіс президента