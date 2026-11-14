Понад 25 тисяч підписів: українці закликали президента надати Миколі Карпюку звання Героя України

Паралельно зі збором підписів Верховна Рада України проголосувала за направлення офіційного запиту до Президента з проханням присвоїти Миколі Карпюку звання Героя.

В своєму зверненні депутати підкреслили, що державне визнання заслуг Карпюка є актом історичної справедливості.

Що відомо про Миколу Карпюка

За роки своєї діяльності він став одним із символів незламності українського спротиву.

У 1991 році Карпюк долучився до створення УНСО та протидії імперським амбіціям москви, а в 2014 році був викрадений російськими спецслужбами та засуджений за сфабрикованим звинуваченням до 22,5 років ув’язнення.

Повернувшись додому в результаті обміну Микола продовжив боротьбу. А в 2022 вступив до лав Збройних сил України. Залишався вірним своїй країні та високим ідеям української Незалежності до останнього подиху.