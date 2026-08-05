Понад 22 млрд на план стійкості. Київ профінансує більшу частину заходів, - Кличко

Скільки коштів виділять на план стійклсті Києва

За його словами, загальна сума фінансування робіт для Києва змінилася, зокрема через включення додаткових проєктів.

"Вартість робіт, покладених на плечі міста сягає більше 17 млрд грн. Крім того, додатково до міської частини плану включені проєкти, обумовлені винятковою специфікою столиці", - поінформував Віталій Кличко.

Зокрема, це відновлення пошкоджених енергооб’єктів, енергостійкість житла та соціального сектору. Тож для Києва сума фінансування зросла вже до 22 млрд грн".

Він зазначив, що Київ погодився взяти на себе підвищені фінансові навантаження, хоча пропорція фінансування була визначена як 50/50 - держава/місто.

Водночас загальна вартість заходів Плану стійкості Києва зменшилася з 67 млрд грн до 37 млрд на підставі реальної оцінки фінансових та інших реально можливих ресурсів, визначення переліку пріоритетів, а також фахової деталізації й підготовки проектів до виконання. Наразі загальна вартість складає 37 млрд грн, повідомив мер столиці.

За словами Кличка, для реалізації плану місто вже акумулювало понад 10 млрд грн. Додавати кошти планується за рахунок кредитування та перерозподілу бюджету міста.

Фінансування та перелік робіт плану стійкості для Києва (інфографіка КМДА)

Ключові напрямки плану стійкості

Віталій Кличко розповів про виконання пріоритетних напрямків плану.

Рівень виконання робіт із відновлення пошкоджених енергооб’єктів вже становить 65%. Місто самостійно виконує роботи на 16 елементах, а Агентство відновлення - на 26 об’єктах.

вже становить 65%. Місто самостійно виконує роботи на 16 елементах, а Агентство відновлення - на 26 об’єктах. Збільшується парк мобільних котелень та генераторів. Так, за дорученням уряду столиці передають ще 12 котелень та 10 потужних генераторів.

Так, за дорученням уряду столиці передають ще 12 котелень та 10 потужних генераторів. До Плану включені проєкти енергостійкості житлових будинків . Завдяки міським програмам вже більше 2 000 будинків виконали заходи з енергостійкості.

. Завдяки міським програмам вже більше 2 000 будинків виконали заходи з енергостійкості. Заходи із розвитку когенерації місто виконує самостійно. Вже налагоджено виробництво 57,6 МВт, а план до кінця року - 200 МВт.

місто виконує самостійно. Вже налагоджено виробництво 57,6 МВт, а план до кінця року - 200 МВт. Силами міста створюється резервне живлення водопостачання.

"Найбільш складною частиною Плану є побудова системи резервного теплопостачання. В масштабах Києва тільки заміщення ТЕЦ це 2,1 ГВт. Виходячи з пропорції 50/50 місто законтрактувало обладнання і розпочало роботи на об’єктах загальною потужністю понад 1000 МВт. Агентство відновлення працює над об’єктами потужністю 564 МВт", - наголосив мер.