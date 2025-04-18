Понад 2000 сил: представлено найпотужніший у світі автомобіль з ДВЗ

Навіть двигун базової моделі Venom F5 розвиває колосальні 1842 к.с. та 1617 Нм. А для версії Evolution бітурбомотор V8 на 6,6 літра, створений у партнерстві з фірмою Ilmor Engineering, значно доопрацьований. Встановлено фрезеровані алюмінієві шатуни та поршні з оптимізованою геометрією профілю. Всі клапани полегшені, випускні навіть виготовлені з титану.

Також застосовано паливну систему підвищеної продуктивності, встановлено турбокомпресори Precision 76/80 нового покоління, які виробник називає найбільшими у світі. В результаті двигун з незмінним робочим об'ємом видає 2060 к.с. при 8000 об/хв та 1960 Нм при 5200 об/хв.

У машині збережено семиступінчастий "робот" з одним зчепленням та задній привід. Розгін з місця до 322 км/год займає лише 10,3 с.

На машині встановлено нову адаптивну підвіску. Її налаштування змінюються в залежності від режиму роботи силового агрегату, який можна вибрати за допомогою перемикача на кермі. Усього передбачено п'ять режимів: Sport, Road Race, Drag, Wet та екстремальний F5 Mode.

Версія Evolution запропонована у вигляді опціонального пакету за 285 тисяч доларів понад ціну базового авто у 2,1 млн доларів. Але цей набір можна замовити і для раніше випущених машин, перетворивши звичайний Venom F5 на Evolution.