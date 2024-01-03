Понад 17 000 наданих медичних послуг: АЗК UPG та FRIDA Ukraine продовжують допомагати цивільним

Чотири місяці тому мережа АЗК UPG та місія медичних волонтерів FRIDA Ukraine об’єднали зусилля. За цей відрізок часу понад 17000 якісних медичних послуг отримали мешканці громад Донеччини, Херсонщини, Запоріжжя, Миколаївщини, Сумщини, Харківщини. Відбуваються місії і на захід країни. Тут на лікарів чекають вихованці дитячих будинків, евакуйовані з прифронтових територій.

За плечима медиків уже понад 24000 км. Дістатися дорослих та маленьких пацієнтів їм щоразу допомагає UPG. Мережа повністю закриває потреби автопарку FRIDA Ukraine у пальному, виділяючи тисячі літрів щомісяця. Знаходять лікарі підтримку й в іншому: компанія допомагає в облаштуванні мобільних бригад, годує смачними обідами, зігріває кавою на своїх АЗК, які є на шляху місій. Так UPG підсилює тих, хто ризикуючи власним життям, рятує інших.

АЗК UPG повністю закриває потреби автопарку FRIDA Ukraine у пальному (фото: пресофіс АЗК UPG)

"Допомагаємо лікарям бути там, де на них сьогодні чекають найбільше. Адже часто цивільні на тих територіях, де не вщухають обстріли, роками не бачать медиків. Важливо, що всупереч обставинам виїзди FRIDA Ukraine в гарячі точки відбуваються регулярно. Це дає змогу не лише обстежувати пацієнтів і призначити їм лікування, а й стежити, як триває одужання. Разом із ними радіємо кожній історії про допомогу, яка прийшла вчасно", — каже маркетинг-директорка мережі Надія Гануліч-Манукян.

Енергія добра об’єднує

В UPG розповіли, що така підтримка фонду є можливою завдяки й участі клієнтів мережі. Насправді, сьогодні підставити плече цивільним, які постраждали від бойових дій, може кожен. Для цього потрібно лише придбати гарячий напій на будь-якому автозаправному комплексі UPG. Частина коштів із продажу йде на втілення благодійної ініціативи «Енергія добра» — допомогу українцям на прифронтових та визволених територіях.

«Ми піклуємося про кожного клієнта, зігріваючи гарячими напоями, а вони одразу ж передають енергію добра іншим — людям, які сьогодні перебувають у тяжких обставинах. Так ми допомагаємо світлу бути яскравішим і, переконані, врешті воно обов’язково переможе темряву», — коментують у компанії.

Дитячі будинки, до яких навідуються лікарі з FRIDA Ukraine, стали підопічними і для UPG. Мережа заправляє авто медиків, які їдуть до малечі на Закарпаття, Львівщину, Івано-Франківщину та Житомирщину. Ці виїзди не поодинокі — вони відбуваються на постійній основі, тож динаміку одужання дітей лікарі теж тримають під контролем. Консультують та підтримують персоналом закладів, який сьогодні має подвійне навантаження.

FRIDA Ukraine та UPG поділилися теплом із вихованцями семи будинків дитини (фото: пресофіс АЗК UPG)

В UPG розповіли, що напередодні свят їм вдалося поділилися теплом із вихованцями семи будинків дитини у різних куточках країни: «Роздали сотні подарунків, але тішили діток не лише гостинцями — щосили намагалися подарувати їм справжнє свято. Для підопічних Житомирського обласного спеціалізованого будинку дитини організували ляльковий театр, де роль акторів виконували юні волонтери з FRIDA Academy».

Місія — рятувати життя

Загалом від початку повномасштабної війни якісну медичну допомогу від FRIDA Ukraine отримали понад 45 000 українців. Свої зусилля об’єднали майже 1000 максимально вмотивованих та професійних лікарів з України та всього світу.

Як розповідають медики, для багатьох українців сьогодні їхній приїзд — часто єдина можливість отримати консультацію вузькопрофільного фахівця, пройти обстеження та одразу ж розпочати лікування. Люди найчастіше скаржаться на погіршення психологічного стану, панічні атаки, страждають від безсоння, зниження зору, гормональні порушення тощо. Тож лікарів-психологів, ендокринологів, офтальмологів та онкологів тут чекають передусім.

"Наш виїзд — дуже комплексний. Загалом для прийому вирушають дві команди, які розділяються на 25-35 лікарів-волонтерів різних профілів. Людина отримає консультацію, якої потребує. Для досліджень у нас є відповідне обладнання високої якості. Можна зробити УЗД всіх органів, а за потреби — дерматоскопію, офтальмоскопію, перевірити очний тиск, підібрати окуляри. Все, що лікар може зробити, весь спектр послуг, який він може надати у себе в поліклініці, — все це є у нашому виїзному госпіталі. До того ж, у нас є мобільна лабораторія, стоматологія, а також гінекологія", — розповідає керівниця проекту FRIDA Ukraine Владислава Романюк.

Благодійні місії, які відбуваються за підтримки національної мережі АЗК UPG, — це не лише про медичну допомогу, а й про стабільність, яка надає можливість людям почуватися впевненішими у завтрашньому дні. Адже щоразу приїзд медиків означає, що ти не сам на сам зі своєю бідою. І саме тому національна мережа АЗК підсилюватиме волонтерів-медиків, доки у цьому буде потреба.