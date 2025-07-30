Понад 1400 шатдаунів за місяць: Росія встановила антирекорд з відключень інтернету

У липні 2025 року Росія встановила антирекорд - 1470 відключень інтернету за місяць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби зовнішньої розвідки України (СЗР).
Як повідомляється, зафіксовані збої стали безпрецедентними не лише за масштабом, але й за регулярністю. Якщо раніше перебої тривали кілька годин або діб і мали локальний характер, то нині зникнення доступу до інтернету в окремих регіонах РФ відбувається майже щоденно.
Відключення зафіксовано в десятках регіонів, зокрема в Липецькій, Володимирській, Московській, Красноярському краї, Санкт-Петербурзі, Новосибірську, Нижньогородській, Свердловській та Тюменській областях.
У червні 2025 року перебої зв’язку охопили 77 регіонів, з яких 47 були повністю відрізані від мережі.
У липні ситуація погіршилася, з масовими збоями додатково в 18 регіонах. Причому навіть ті, що розташовані далеко від зони бойових дій (Примор'я, Сахалін, Камчатка). Збої спостерігаються і в роботі провідного інтернету.
"Росіяни змушені адаптуватися до життя без стабільного доступу до мережі, що виключає звичне здійснення фінансових транзакцій, користування навігацією та отримання онлайн-послуг. Скарги владі не допомагають - навпаки чиновники погрожують відправити скаржників на війну проти України", - зазначили у СЗР.
Там додали, що російські силові структури спільно з провайдерами ухвалюють рішення про обмеження зв’язку на основі оцінки "оперативної обстановки", що часто не пояснюється детально. Проте справжньою метою таких дій є контроль інформації та обмеження доступу росіян до джерел, небажаних для Кремля.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кремль призначив компанію VK розробником національного месенджера. Так з'явився додаток Max, який об'єднує месенджер, фінансові сервіси та доступ до держпослуг.
На думку аналітиків, запуск Max дає Кремлю інструменти для масштабного контролю над інтернет-активністю громадян. Застосунок не використовує наскрізне шифрування, що робить його вразливим для стеження.
До того ж з 2022 року Росія посилила тиск на іноземні цифрові платформи. Було заблоковано Facebook, Instagram і X, обмежено доступ до YouTube і TikTok.
У липні влада зафіксувала рекордні 2 591 відключення мобільного інтернету. Влада стверджує, що це пов'язано із захистом від українських дронів, але правозахисники вбачають у цьому цензуру.