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Понад 140 тисяч переселенців позбавили виплат: у Мінсоцполітики назвали причину

Фото: понад 140 тисяч переселенців позбавили виплат (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні внаслідок перевірок внутрішньо переміщених осіб понад 140 тисяч переселенців було позбавлено соцвиплат через невідповідність критеріям.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю Forbes заявила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

"Ми звірилися з Державною прикордонною службою та припинили виплати тим, хто не відповідає новим критеріям. Це близько 112 тисяч осіб… Також щомісяця ми проводимо перевірки людей, які повернулися до свого постійного житла або мали власне житло. Таких було понад 12 000. Ще 9500 виявлені померлими, і ще 9800 мали подвоєння, тобто людина отримала виплати в кількох громадах", - розповіла Жолнович.

Вона уточнила, що внаслідок таких перевірок видатки бюджету зменшилися приблизно на 400 млн гривень на місяць.

Чиновниця зазначила, що було виявлено випадок, коли людина отримувала соцвиплати майже рік, і при цьому купила автомобіль Mercedes 2023 року вартістю понад 9,5 млн гривень.

"Також зафіксовано близько 250 осіб, які здійснили операції на суму понад 100 000 грн. Ще 80 осіб купили квартири чи земельні ділянки більш ніж на 100 000 грн", - додала Жолнович.

Що передувало

Нагадаємо, у серпні уряд запровадив нові умови для виплат внутрішньо переміщеним особам. Допомога вирішили не продовжувати для тих, чиє майнове становище дозволяє здійснювати суттєві витрати

Згідно з новими правилами, усім українцям, які не відповідають умовам, припинили соцвиплати з 1 вересня.

 

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Міністерство соціальної політикиВнутрішньо переміщені особи