Понад 1300 окупантів та 39 артсистем за добу: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії

Сили оборони України за добу ліквідували ще 1390 російських загарбників. Загальні втрати противника в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення склали вже близько 507650 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.05.24 орієнтовно склали:
Інститут вивчення війни прогнозує, що російські війська, ймовірно, мають намір розпочати другу фазу своєї наступальної операції на півночі Харківської області після запланованого захоплення Вовчанська.
Проте ЗСУ нещодавно відновили позиції в межах Вовчанська.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.