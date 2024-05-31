UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Понад 1300 окупантів та 39 артсистем за добу: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Сили оборони України за добу ліквідували ще 1390 російських загарбників. Загальні втрати противника в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення склали вже близько 507650 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - 507650 (+1390) осіб ліквідовано;
  • танків - 7728 (+18) од;
  • бойових броньованих машин - 14935 (+22) од.;
  • артилерійських систем - 13140 (+39) од.;
  • РСЗВ - 1088 од.;
  • засоби ППО - 815 од.;
  • літаків - 357 од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10587 (+55) од.;
  • крилатих ракет - 2229 (+7) од.;
  • кораблів/катерів - 27 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 17905 (+56) од.;
  • спеціальної техніки - 2164 (+11) од.

Інститут вивчення війни прогнозує, що російські війська, ймовірно, мають намір розпочати другу фазу своєї наступальної операції на півночі Харківської області після запланованого захоплення Вовчанська.

Проте ЗСУ нещодавно відновили позиції в межах Вовчанська.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні