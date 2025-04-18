Понад 120 боїв та 4400 ворожих обстрілів: Генштаб розповів про ситуацію на фронті

За даними Генштабу, від початку доби російські загарбники завдали чотирьох ракетних та 75 авіаційних ударів, застосувавши дев’ять ракет та 124 КАБи. Крім цього, залучили для ураження 1014 дронів-камікадзе та здійснили понад 4400 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників в районі Вовчанська та в бік Малої Шапківки.

На Куп’янському напрямку ворог проводив дев’ять наступальних дій поблизу Загризового, Петропавлівки та в бік Піщаного і Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 12 штурмів позицій поблизу населених пунктів Греківка, Надія, Нове, Новомихайлівка, Колодязі, Ямполівка, Торське. Ще чотири боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку ворог двічі атакував в районах Спірного та Верхньокам’янського, один бій досі триває.

З початку доби на Краматорському напрямку ворог чотири рази атакував у районі Часового Яру, західніше Андріївки та в бік Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося 21 боєзіткнення. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Торецька, Диліївки, Леонідівки, Озарянівки, Дачного, Кримського та Дружби, в цей час ще тривають сім боєзіткнень.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 46 разів атакував у районах населених пунктів Тарасівка, Новоторецьке, Єлизаветівка, Лисівка, Успенівка, Новоолександрівка, Богданівка, Суха Балка, Стара Миколаївка, Звірове, Удачне, Андріївка та в напрямках Олександрополя і Миролюбівки. Наші захисники відбили 38 штурмів, ще вісім боєзіткнень продовжуються до цього часу.

Сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 252 окупанти, з яких 124 - безповоротно. Крім того, українські воїни знищили танк, бойову броньовану машину, 12 одиниць автомобільної техніки, 23 мотоцикли, п’ять пунктів управління БПЛА, міномет, два засоби РЕБ, засіб супутникового зв’язку, дев’ять БПЛА; також пошкодили самохідну артилерійську установку, танк, дві гармати, дві одиниці автомобільної техніки та три мотоцикли.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили сім атак загарбників у районах Костянтинополя, Веселого, Вільного Поля та в напрямку Одрадного, ще одна атака триває. Авіаударів зазнали Зелене Поле, Мирне та Новопіль.

На Гуляйпільському напрямку ворожа авіація завдала ударів некерованими авіаційними ракетами по Гуляйполю та Малинівці.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбивали три атаки противника в районі Щербаків, Степового та в напрямку Малої Токмачки, один бій ще триває. Під авіаударами опинилися Новоданилівка, Магдалинівка та Степногірськ.

На Придніпровському напрямку країна-терорист завдала авіаудару по Миколаївці.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

У Курській області відбулося 22 боєзіткнення з російськими загарбниками, до цього часу триває один бій. Ворог завдав 16 авіаційних ударів, скинув 28 керованих бомб, здійснив 286 артилерійських обстрілів, зокрема шість із реактивних систем залпового вогню.