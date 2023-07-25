Понад 11 мільйонів українців обирають мережу аптек "Подорожник"

Найбільша мережа аптек "Подорожник" у рамках своєї програми лояльності розширює можливості для клієнтів. Понад 11 мільйонів українців є постійними клієнтами аптек і вже відчувають переваги участі в програмі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Як працює програма лояльності у "Подорожнику"

Система лояльності максимально спрощена й передбачає легку реєстрацію за номером телефону. Клієнту пропонують акції, кешбек з кожної покупки, підбирають для нього персональні пропозиції до Дня народження чи свят. Зареєструватися можна в чат-ботах або під час покупки в аптеці.

Директор з маркетингу мережі аптек "Подорожник" В’ячеслав Сауц вважає, що таким чином клієнт розуміє, що компанія створює для нього найкращі умови для покупки.

"Фармацевтична сфера відповідальна за турботу про здоров’я, що є найбільшою цінністю для кожного. Ми в Подорожнику це добре розуміємо і працюємо для людей", – сказав В’ячеслав Сауц.

В'ячеслав Сауц, директор з маркетингу мережі аптек "Подорожник" (фото: прес-служба)

Чому варто використовувати можливості програми

Мережа аптек "Подорожник" працює у критично важливій сфері охорони здоров’я. Саме це спонукає давати клієнтам більше і піклуватися про них.

"Завдяки програмі лояльності ми можемо також нагадати про прийом і купівлю ліків, які клієнт приймає постійно. Це можливість дати саме те, що треба й запитати, чи добре ми це зробили. Крім того, клієнт може бачити історію покупок і використовувати бонуси, коли захоче. Ми даємо йому вибір і не керуємо бажаннями", – розповів В’ячеслав Сауц.

За його словами, для клієнтів Подорожника працює чат-бот у Viber і Telegram. Це забезпечує зручність, адже можна замовити ліки онлайн і забрати в найближчій аптеці. Також доступні консультації з фармацевтом, який надає фармопіку.

Лише клієнти найкраще знають, що їм потрібно

Аптеки "Подорожник" поповнюють асортимент новими товарами відповідно до запитів своїх клієнтів. У компанії переконані: люди найкраще знають, що їм потрібно. "Подорожнику" важливо не лише виконувати ці запити, але й перевищувати їх. Таким чином асортимент мережі налічує понад 25 000 товарів. Крім ліків, є засоби для догляду, підтримки та зміцнення імунітету, натуральна косметика.

За словами Сауца, програма лояльності, як і все в "Подорожнику", зростає динамічно. Компанія змінюється для своїх клієнтів, тестує нові зручності для них і вдосконалюється.

"Саме це створює довіру між нами і нашими клієнтами, що важливо для спільноти. Адже ми гнучкі, визнаємо помилки і готові до діалогу, щоб їх виправляти. Адже є сервіс, що наближений до ідеалу й саме над цим ми працюємо", – сказав директор з маркетингу "Подорожника".

Компанія такоє планує розвивати програму лояльності, щоб кожен другий українець мав доступ до якісних ліків вже до кінця 2023 року. Спільнота клієнтів "Подорожника" зростає і фармопіку відчуває більша кількість людей. Відповідальність за здоров’я – це основа майбутнього.