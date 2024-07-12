Понад 1000 окупантів і 5 крилатих ракет за добу: Генштаб оновив втрати загарбників

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 11 на 12 липня, становили 1030 окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.07.24 орієнтовно склали:
Нагадаємо, за даними ISW, Сили оборони просунулися в Харківській області, однак росіяни тиснуть на Донбасі.
Ввечері у четвер, 11 липня, росіяни запустили в напрямку України ударні дрони та кілька груп крилатих ракет з Курської області.
Згодом сили ППО збили кілька ворожих цілей у Хмельницькій області.
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