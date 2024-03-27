Понад 1000 окупантів, 27 артсистем та 25 дронів. Генштаб оновив втрати РФ за добу

Ситуація на фронті

В Україні на фронті впродовж доби відбулося 67 бойових зіткнень. Ворог намагається атакувати ЗСУ на трьох напрямках у Донецькій області.

Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, російські війська просунулися біля бурелому на схід від Тернів та поблизу Бахмута. Також на кадрах, опублікованих 25 березня, зафіксовано удар українського HIMARS бомбою малого діаметра наземного запуску по російському центру управління безпілотниками поблизу Чорнянки Херсонської області.

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