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Понад 1000 окупантів, 27 артсистем та 25 дронів. Генштаб оновив втрати РФ за добу

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 27 березня (facebook com easternforce)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 26 березня, становили 1030 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 439 190 військових. Крім того, ЗСУ знищили 11 танків, 27 артсистем та 25 дронів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 27.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 439190 (+1030) осіб ліквідовано;
  • танків - 6904 (+11) од.;
  • бойових броньованих машин - 13216 (+9) од.;
  • артилерійських систем - 10931 (+27) од.;
  • РСЗВ - 1019 од.;
  • засоби ППО - 728 (+1) од.;
  • літаків - 347 од.;
  • вертольотів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8578 (+25) од.;
  • крилаті ракети - 2015 (+1) од.;
  • кораблі/катери - 26 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 14539 (+41) од.;
  • спеціальна техніка - 1794 (+5) од.

Ситуація на фронті

В Україні на фронті впродовж доби відбулося 67 бойових зіткнень. Ворог намагається атакувати ЗСУ на трьох напрямках у Донецькій області.

Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, російські війська просунулися біля бурелому на схід від Тернів та поблизу Бахмута. Також на кадрах, опублікованих 25 березня, зафіксовано удар українського HIMARS бомбою малого діаметра наземного запуску по російському центру управління безпілотниками поблизу Чорнянки Херсонської області.

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Війна в Україні