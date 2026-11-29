Деякі пенсіонери можуть щомісяця отримувати від держави понад 1000 гривень, якщо потребують сторонньої допомоги. Але платять не всім і не автоматично.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз’яснення Пенсійного фонду України.

Хто може отримати надбавку на догляд

Надбавку призначають людям, які за станом здоров’я потребують постійного стороннього догляду. Право на неї мають особи з інвалідністю І групи та одинокі особи з інвалідністю ІІ групи, яким потрібен такий догляд або які досягли пенсійного віку.

Розмір надбавки - 1038 гривень на місяць. Це сорок відсотків прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. У 2026 році цей мінімум становить 2595 гривень. Якщо він зросте, надбавка збільшиться разом із ним.

Одинокі пенсіонери без інвалідності теж можуть її отримати, але лише з 80 років. Людина має отримувати пенсію за віком, бути самотньою і потребувати постійного догляду. Це підтверджує рішення медичної комісії.

Самотніми вважають тих, у кого немає працездатних родичів, які зобов’язані їх утримувати. Наприклад, дітей чи онуків. Якщо в пенсіонера є дорослі здорові діти, надбавку не призначать. Не має значення, чи живуть вони разом із ним, окремо або за кордоном.

Якщо ж рідні самі досягли пенсійного віку чи мають інвалідність, право на виплату зберігається.

Які документи потрібні і як оформити виплату

Насамперед потрібна медична довідка за формою № 080-4/о. Її видає сімейний лікар. Також знадобляться паспорт, ідентифікаційний код і декларація про доходи.

Автоматично надбавку не нараховують. Пенсіонер має сам подати заяву до Пенсійного фонду або до департаменту соціального захисту за місцем проживання.

Надбавку на догляд не варто плутати з віковою доплатою. Після 80 років вона становить 570 гривень і з’являється без заяви. Це окрема виплата, яка діє за іншими правилами.

Нагадаємо, що працюючим пенсіонерам пенсію перераховують щороку з 1 квітня.

Подавати заяву для цього не треба, Пенсійний фонд робить усе сам за даними Реєстру застрахованих осіб.