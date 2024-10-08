Понад 100 бізнес-асоціацій закликали владу скасувати пільгу на безподаткове ввезення посилок

Одразу 119 бізнес-асоціацій різних галузей економіки закликали владу скасувати пільгу на безподаткове ввезення товарів в посилках вартістю нижче 150 євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення членів Української ради бізнесу.

Члени Української Ради Бізнесу (УРБ), до складу якої входить 119 бізнес-асоціацій різних галузей економіки виступили із відкритим зверненням до народних депутатів та Міністра фінансів Сергія Марченка щодо необхідності скасування пільги на безподаткове ввезення товарів в посилках вартістю нижче 150 євро.

За оцінками фахівців УРБ поточне звільнення призводить до втрат надходжень до державного бюджету щонайменше 7-9 млрд гривень на рік, а також створює нерівні умови між національними та міжнародними операторами електронної комерції, а також вітчизняними та іноземними виробниками.

Окрім того, фахівці вказують на те, що нещодавно OECD випустила Рамкові стандарти по боротьбі з незаконною торгівлею, в яких, зокрема, визнало проблематику de minimis у міжнародних посилках одним із найбільших викликів для митниці.

Зокрема там зазначено, що використання мінімальних порогів звільнення від оподаткування має негативний вплив на стягнення національних податків, викривлення конкуренції, що призводить до зловживань із заниження вартості товарів, подрібнення великих комерційних партій, ввезення товарів формату B2C без оподаткування.

Члени УРБ закликали народних депутатів якнайшвидше прийняти зміни до Податкового кодексу в частині оподаткування ПДВ при отриманні товарів, які пересилаються у міжнародних поштових та експрес відправленнях, митна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, що були передбачені передбачені проектом закону України №11416 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану".