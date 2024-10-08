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Более 100 бизнес-ассоциаций призвали власти отменить льготу на безналоговый ввоз посылок

Вторник 08 октября 2024 08:05 promo
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Более 100 бизнес-ассоциаций призвали власти отменить льготу на безналоговый ввоз посылок Фото: бизнес-ассоциаций призвали власти отменить льготу на безналоговый ввоз посылок (flickr)
Автор: Александр Мороз

Сразу 119 бизнес-ассоциаций разных отраслей экономики призвали власти отменить льготу на безналоговый ввоз товаров в посылках стоимостью ниже 150 евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение членов Украинского совета бизнеса.

Члены Украинского совета бизнеса, в состав которого входит 119 бизнес-ассоциаций разных отраслей экономики, выступили с открытым обращением к народным депутатам и Министру финансов Сергею Марченко о необходимости отмены льготы на безналоговый ввоз товаров в посылках стоимостью ниже 150 евро.

По оценкам специалистов УСБ, текущее увольнение приводит к потерям поступлений в государственный бюджет по меньшей мере 7-9 млрд гривен в год, а также создает неравные условия между национальными и международными операторами электронной коммерции, а также отечественными и иностранными производителями.

Кроме того, специалисты указывают на то, что недавно OECD выпустила Рамочные стандарты по борьбе с незаконной торговлей, в которых, в частности, признало проблематику de minimis в международных посылках одним из самых больших вызовов для таможни.

В частности, там указано, что использование минимальных порогов освобождения от налогообложения оказывает негативное влияние на взыскание национальных налогов, искажение конкуренции, что приводит к злоупотреблениям по занижению стоимости товаров, измельчению крупных коммерческих партий, ввозу товаров формата B2C без налогообложения.

Члены УСБ призвали народных депутатов как можно быстрее принять изменения в Налоговый кодекс в части налогообложения НДС при получении товаров, пересылаемых в международных почтовых и экспресс отправлениях, таможенная стоимость которых не превышает эквивалент 150 евро, предусмотренных предусмотренным проектом закона Украины №11416 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения".

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