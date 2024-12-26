Понад 10 млрд гривень: українці почали витрачати значно більше коштів на нові авто

Українці у листопаді 2024 року на купівлю нових авто витратили понад 10,2 млрд гривень. Зазначається, що це на 12% більше, ніж торік та на 8% менше у порівнянні з попереднім місяцем.

Цікаво, що близько половини цієї суми зібрали авто п’яти марок. Найбільше грошей було сплачено за автомобілі японської марки Toyota – 1,631 млрд грн. Другий результат у BMW – 1,052 млрд грн. На третьому місці Volkswagen – 945 млн грн. На моделі Audi українці витратили 853 млн грн. Замикає п’ятірку лідерів цього рейтингу Mercedes-Benz з результатом у 731 млн грн.

Загалом, у ТОП-10 марок нових авто, на які найбільше витрачали українці також потрапили Skoda, Lexus, Renault, Land Rover і Porsche. Всього ж з початку року в Україні було реалізовано нових легкових авто на суму 114,5 млрд гривень, що на 19% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Нагадаємо, що впродовж листопада український автопарк поповнили 14,7 тисячі вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону. Це найменша в цьому році місячна кількість реєстрацій імпортованих авто з пробігом. Відносно попереднього місяця, цей показник зменшився на 10%, а у порівнянні з листопадом 2023 року – майже на третину.