ua en ru
Чт, 26 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Более 10 млрд гривен: украинцы начали тратить значительно больше средств на новые авто

Четверг 26 декабря 2024 16:45
UA EN RU
Более 10 млрд гривен: украинцы начали тратить значительно больше средств на новые авто Фото: украинцы начали тратить значительно больше средств на новые авто (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинцы в ноябре 2024 года на покупку новых авто потратили более 10,2 млрд гривен. Отмечается, что это на 12% больше, чем в прошлом году и на 8% меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укравтопром".

Интересно, что около половины этой суммы собрали авто пяти марок. Больше всего денег было уплачено за автомобили японской марки Toyota - 1,631 млрд грн. Второй результат у BMW - 1,052 млрд грн. На третьем месте Volkswagen - 945 млн грн. На модели Audi украинцы потратили 853 млн грн. Замыкает пятерку лидеров этого рейтинга Mercedes-Benz с результатом в 731 млн грн.

В общем, в ТОП-10 марок новых авто, на которые больше всего тратили украинцы также попали Skoda, Lexus, Renault, Land Rover и Porsche. Всего же с начала года в Украине было реализовано новых легковых авто на сумму 114,5 млрд гривен, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Напомним, что в течение ноября украинский автопарк пополнили 14,7 тысячи подержанных легковых авто, которые были ввезены из-за рубежа. Это наименьшее в этом году месячное количество регистраций импортируемых авто с пробегом. Относительно предыдущего месяца, этот показатель уменьшился на 10%, а по сравнению с ноябрем 2023 года - почти на треть.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
NEWS
"Должны быть начеку". Возможен ли обстрел на Новый год и реальны ли угрозы от "Орешника"
"Должны быть начеку". Возможен ли обстрел на Новый год и реальны ли угрозы от "Орешника"
DAILY
Алексей Позняк, Институт демографии: Никакого принудительного возвращения беженцев быть не может
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Алексей Позняк, Институт демографии: Никакого принудительного возвращения беженцев быть не может