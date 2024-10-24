Пішов на фронт заради помсти росіянам. Де зараз режисер і військовий Олег Сенцов

Що відомо про Олега Сенцова

Олег Сенцов – відомий кінорежисер, сценарист, громадський активіст, письменник та військовослужбовець.

Народився Олег у Сімферополі у 1976 році, навчався у Київському національному економічному університеті. У 2008 став співзасновником компанії "Край Кінема", у той же рік зняв навчальний короткометражний фільм "Чудовий день для рибки-бананки". У 2012 вийшов його перший повнометражний фільм "Гамер". Стрічка отримала премію Гільдії кінознавців та кінокритиків на фестивалі "Дух вогню".

У 2013 році в Одесі Сенцов виграв премію за проект фільму "Носоріг", але світова прем'єра стрічки відбулася лише у 2021 році в рамках 78-го Венеційського кінофестивалю, а в Україні його презентували у лютому 2022 року. "Носоріг" отримав ряд номінацій та нагород на престижних преміях. Права на його показ одразу купила компанія Netflix.

Олег Сенцов (фото Getty Images)

Під час Революції Гідності Олег долучився до протестів. Після російської анексії Криму він неодноразово їздив у рідний Сімферополь. Там він допомагав усім необхідним українським військовим, які ще перебували на півострові. Також намагався провести мітинги "За єдину країну".

10 травня 2014 року його затримали російські силовики й звинуватили у тероризмі. Він зі спільниками начебто планував встановити вибухові пристрої біля меморіалу "Вічного вогню" та пам'ятника Леніну. Під час "допиту" ФСБ намагались силою вибити зізнання із Сенцова.

"Мене почали бити ногами, руками, кийками, лежачи і сидячи. Коли я відмовлявся говорити, почали застосовувати удушення. Мене душили пакетами. Душили 4 рази. Вони погрожували зґвалтувати мене кийком, вивезти в ліс і там закопати. Години через чотири вони втомилися, і повезли мене на обшук", – згадував потім Сенцов.

Одразу після затримання режисера за його звільнення виступили ряд українських та російських діячів культури, а також Європейська кіноакадемія. У багатьох містах проводили акції на підтримку режисера.

Акції на підтримку Олега Сенцова (фото: РБК-Україна)

На початку серпня 2015 року міжнародний правозахисний центр "Меморіал" визнав Сенцова політв'язнем. За кілька тижнів після цього у РФ режисера засудили до 20 років позбавлення волі, покарання він мав відбувати у колонії суворого режиму.

За словами Сенцова, російські слідчі намагались із ним скласти угоду й призначити 7 років ув'язнення замість 20, якщо він дасть свідчення проти керівництва Майдану.

Боротьба українських та міжнародних правозахисників тривала кілька років, Олег у знак протесту незаконному засудженню оголосив голодування. За 145 днів він схуд на 20 кг, після чого через стан здоров'я був змушений зупинити протест. Сенцова повернули в Україну лише 7 вересня 2019 року, його обміняли на російських злочинців.

Сенцов під час звільнення з російського ув'язнення (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Після звільнення Олег активно зайнявся творчістю. Вже 2019 році він спільно з Ахтемом Сеітаблаєвим зняв повнометражний фільм "Номери", а за два роки презентував "Носорога". Також вийшли його книги у перекладі українською мовою "Хроніка одного голодування. 4 з половиною кроки", "Другу також важко придбати".

У 2021-му році в Олега народилася донька від журналістки Юлії Бабич, але стосунки у пари не склалися. З першою дружиною Аллою, яка підтримала анексію Криму й залишилась жити на півострові, у режисера є донька та син. У липні 2022 року Сенцов одружився із юристкою Веронікою Вельч, у грудні того ж року у подружжя народився син.

Олег Сенцов і Вероніка Вельч (фото: facebook.com/veronika.vlech)

Олег із наймолодшим сином у свій день народження у 2023 році (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Як режисер потрапив на фронт

Після початку повномасштабного вторгнення Олег Сенцов долучився до лав ЗСУ, згодом став командиром штурмової роти 47 ОМбр. На фронті отримав позивний "Ґрунт". У численних інтерв'ю режисер зізнається, що однією із головних мотивацій піти на фронт стало бажання помститися росіянам за 5 років полону.

Сенцов брав участь у боях на південному напрямку, зокрема у Херсонській та Запорізькій областях, згодом воював у Бахмуті, Авдіївці, Часовому Яру та в інших гарячих точках фронту на сході України. У червні 2023 року потрапив під страшний обстріл і ледь не загинув.

"Це був черговий важкий день нашого наступу. Ми зайняли визначений нашій роті рубіж, хоча й зазнали втрати. Нашу машину підбили, але ми з екіпажем змогли вилізти. Війна за нашу землю продовжується", – написав тоді військовий.

У липні того ж року він отримав контузію, а через декілька тижнів знову потрапив під обстріл, його поранило уламком, але травма не була важкою.

Влітку 2023 року Сенцов отримав звання молодший лейтенант.

Олег Сенцов улітку 2022 року (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Сенцов із побратимами (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Сенцов на бойовому завданні під Херсоном (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Де зараз Олег Сенцов і чим займається

Зараз Олег продовжує служити у 47-й бригаді й виконувати бойові завдання у гарячих точках фронту.

"З тих людей, із якими я починав службу у 47-й бригаді у першому батальйоні, зараз у строю певно менш як 10 людей, може трохи більше. Хтось двохсотий, хтось – трьохсотий, хтось списався, хтось перевівся. Людей, із якими я починав, майже не залишилось", – розповідає режисер.

Зрідка Сенцов ділиться фронтовими історіями зі своїми підписниками. У серпні цього року він розповів про те, як разом із побратимами взяли росіян у полон.

"Я маю багато люті проти росіян та абсолютно байдужий до них, як полонених. Для мене вони лише обмінний фонд за котрий можна витягнути наших з ворожої буцегарні", – написав тоді військовий.

Сенцов на фронті у 2024 році (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Окрім військової служби, Олег продовжує займатись творчістю. Зокрема, у травні цього року відбулася світова прем'єра його документальної стрічки "Реал". Цей фільм він зняв на камеру GoPro, перебуваючи на передовій.

"Це відео не є повноцінним фільмом в класичному його розумінні, це скоріш матеріал про війну, але який дає справжнє відчуття якою вона є", – заявив режисер.

Влітку під час своєї першої закордонної відпустки режисер сам представив свою стрічку на фестивалі в Карлових Варах, а на передодні прем'єри зустрівся із чеським президентом Петром Павелом.

"Вважаю, що зараз критично важливо аби розмова про Україну тривала, бо це основа нашої підтримки, а також, щоб зʼявлялось розуміння того, в яких нелюдських умовах ми боремось з ворогом. Це потрібно не тільки людям за кордоном, а і нам самим, щоб перестати ховатися у світі мрій та ілюзій", – написав Сенцов.

19-го жовтня в київському кінотеатрі "Жовтень" відбувся показ фільму "Реал".

Сенцов із дружиною на зустрічі із чеським президентом Петром Павелом (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Сенцов не раз публічно заявляв, що усі чоловіки в Україні мають бути готовими стати на захист держави.

"Я не знаю, коли закінчиться війна. Цього напевно ніхто не знає. Але я точно знаю, що зараз війна триває. І українці мають бути готовими до того, що завтра вона не завершиться. Здобудемо ми перемогу за рік, за 10 років чи за якийсь інший термін – мені не відомо. Але всі ми маємо бути стійкими і готовими боротися за цю перемогу", – заявляє Сенцов.

При цьому він припускає, що перемога може бути не військовою, тому українцям треба бути готовим до цього.

"Поки Росія існує у тій формі, що зараз, ця війна продовжуватиметься. У нас була активна фаза у 2014-15 роках, тоді фронт став до 2022-го. Тоді знову два-три роки активної війни, зараз лінія фронту мало рухається. Ми можемо прийти до умовного Мінську-3, але з цього війна не закінчиться і Росія продовжуватиме бути проблемою, аж поки не розпадеться", – говорить військовий.

Олег Сенцов (фото: facebook.com/oleg.sentsov)