Помста Мбаппе. ПСЖ опинився під загрозою дискваліфікації з Ліги чемпіонів

Французький "Парі Сен-Жермен" можуть виключити з Ліги чемпіонів 2024/25 через заборгованість перед новачком мадридського "Реала" Кіліаном Мбаппе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.
25-річний форвард звернувся до юридичної комісії Професіональної футбольної ліги Франції та УЄФА через Французьку футбольну федерацію з вимогою змусити ПСЖ заплатити 55 млн євро. Така сума була передбачена контрактом капітана збірної з грандом.
ПСЖ опинився під низкою ризиків. Зокрема, французька ПФЛ може накласти трансферний бан на клуб, а також позбавити його ліцензії УЄФА. Останній варіант покарання унеможливить виступи на європейській арені. Якщо заборгованість підтвердиться, то парижани не пройдуть ліцензування для участі в Лізі чемпіонів.
Представники Мбаппе вимагають від ПСЖ кошти з трьох джерел – останньої третини підписного бонусу, зарплати за квітень-червень та виплати за той же період за т. зв. етичний бонус. Менеджмент французького гранда ситуацію публічно досі не прокоментував.
Уродженець Парижа, підлітком потрапив до академії "Монако". У лавах монегасків дебютував на професіональному рівні у сезоні 2015/16.
Провів у князівстві дві повних кампанії та здобув титул Ліги 1 в сезоні 2016/17. Влітку 2017-го перейшов у ПСЖ на правах оренди зі зобов'язанням викупу за 180 млн євро. У рідному місті провів 7 років, завоював 6 титулів чемпіона Франції, 4 Кубка та три Суперкубка Франції, 2 Кубка французької ліги.
У складі збірної Франції тріумфував на ЧС-2018, дійшов до фіналу Мундіалю-2022 та виграв Лігу націй 2020/21. Загалом зіграв 84 поєдинки в лавах "триколірних", у яких оформив 48 голів. Влітку цьогоріч перейшов у "Реал" вільним агентом.
До слова, раніше розібрали новий формат Ліги чемпіонів та інших єврокубків.
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