Помста за масовану атаку на Україну. Що відомо про обстріл центру Бєлгорода (фото, відео)

Обстріл міста

Ймовірно, місто зазнало обстрілу як ракетами, так і безпілотниками. При цьому влада міста звинувачувала в обстрілах українських військових.

Судячи з опублікованих фото та відео - місто зазнало значних руйнувань. Там горіли автомобілі, було пошкоджено житлові будинки, також все місто було у диму.

За словами місцевої влади, у Бєлгороді пошкоджено понад 40 будівель та 60 транспортних засобів.

Через обстріли у місті навіть вмикали сирену.

Кількість жертв та поранених серед росіян росте

Станом на 16:20 за київським часом відомо про нібито 10 загиблих - серед них одна дитина. Також нібито постраждали 45 цивільних, серед яких 4 дитини.

Водночас військові РФ повідомляють про нібито успішну роботу ППО та те, що збивають дрони й ракетами бортами своїх кораблів та технікою.

Не лише Бєлгород

За словами губернатора регіону, під удари також потрапило селище Уразове Валуйського міського округу. Там нібито, є пряме попадання в будівлю фізкультурно-оздоровчого комплексу та пошкоджено близько 20 приватних домоволодінь, лінію електропередачі.

Реакція Путіна

РосЗМІ писали, що російського диктатора Володимира Путіна було повідомлено про ситуацію в Бєлгороді. Також він нібито доручив відправити до міста групу з медиків та рятівників.

Робота російської ППО

Міноборони РФ заявили про нібито збиття ракети "Вільха" над Бєлгородом, а також реактивних снарядів РСЗВ Vampire. Однак російське ППО не спрацювало якісно, і тому снаряди та касетні частини влучили в Бєлгород.

Спецслужби України нанесли удар по військових об'єктах Бєлгорода

Джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що Сили безпеки та оборони нанесли ракетний удар по військових об'єктах в Бєлгороді. За їх даними, це спільні заходи, що стали наслідками варварських обстрілів Дніпра, Харкова, Одеси та вбивства мирних мешканців.

"Заходи тривають. Неефективна робота ворожої ППО вже спричинила руйнування цивільної інфраструктури у місті", - зазначили джерела.