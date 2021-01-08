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Помпео встретился с кандидатом Байдена на пост госсекретаря

Пятница 08 января 2021 23:37
Помпео встретился с кандидатом Байдена на пост госсекретаря
Фото: Энтони Блинкен (facebook.com)
Автор: Инна Собора

Госсекретарь США Майк Помпео провел встречу Энтони Блинкеном - кандидатом избранного президента Джо Байдена на пост госсекретаря. Встреча состоялась для для содействия мирному переходу власти через несколько дней после штурма Капитолия.

Об этом пишет Reuters.

Помпео назвал встречу "очень продуктивной". Она состоялась чуть более чем за неделю до инаугурации Байдена 20 января.

"Помпео встретился с Блинкеном, чтобы способствовать упорядоченному переходу и обеспечить защиту американских интересов за границей", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Помпео и Блинкен, а также их команды будут продолжать работать вместе на протяжении всего переходного периода.

Представитель переходной команды Байдена от комментариев отказался. Было неясно, встречался ли Помпео лично или встреча была виртуальной.

Ранее и.о. главы Пентагона Кристофер Миллер заявил, что передача власти избранному президенту США Джо Байдену состоится 20 января. Она пройдет мирным путем.

РБК-Украина писало, что Трамп после утверждения итогов выборов в Конгрессе пообещал мирно передать власть своему преемнику Джо Байдену.

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