Помпео не видел со стороны США попыток оказать давление на Украину

Государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что не видел свидетельств того, что Вашингтон пытался добиться каких-либо действий от Киева в обмен на оказание финансовой и военной помощи. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC, которое в воскресенье вышло в эфир.

По его словам, в вопросе оказания военной помощи Украине речь шла исключительно о стратегических последствиях.

"Я никогда не видел подобного в том, что касается процесса выработки решений, в котором я участвовал, решений относительно того, следует ли предоставить помощь по линии Министерства обороны США, а также Госдепартамента, чтобы дать отпор России… Речь всегда шла о том, каковы будут стратегические последствия, дойдут ли средства туда, куда следует, будут ли они направлены куда нужно в свете коррупции на Украине, как мы можем гарантировать это. Целесообразно ли для нас предоставлять оборонительные вооружения", - сказал Помпео, отвечая на вопрос журналиста о том, руководствовалась ли администрация США таким подходом.

Помпео также заявил, что "украинцы теперь в большей безопасности и россиянам это, разумеется, не нравится".

Напомним, ранее исполняющий обязанности руководителя администрации Белого дома Мик Малвейни заявил, что выделение военной помощи Украине США приостановили из-за озабоченности по поводу коррупции.