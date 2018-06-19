Помпео: увеличение экспорта газа из США в Европу заставит Россию отступить

Госсекретарь США считает, что подобную политику США сможет ввести и в Азии

Повышение объемов экспорта природного газа из Соединенных Штатов Америки (США) в страны Европы, нарушит монопольные позиции России на региональном рынке газа и может заставить РФ отступить. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео в ходе выступления о дипломатии в экономике в Экономическом клубе Детройта, говорится в сообщении пресс-службы Госдепа.

"Увеличение нашего экспорта действительно играет центральную роль для нашей безопасности. Если мы сможем увеличить экспорт природных ресурсов в Европу, мы сможем заставить Россию отступить", - считает Помпео.

По его словам, подобную политику Соединенные Штаты смогут ввести в Азии, чтобы заставить отступить Китай.

Напомним, ранее Помпео заявлял, что Соединенные Штаты поддерживают предоставление Украине оборонительного оружия.