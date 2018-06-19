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Помпео: збільшення експорту газу з США в Європу змусить Росію відступити

НовиниПолітика    19.06.2018 - 08:48
Фото: Майк Помпео (flickr.com)
Фото: Майк Помпео (flickr.com)

Держсекретар США вважає, що подібну політику США зможе ввести і в Азії

Підвищення обсягів експорту природного газу зі Сполучених Штатів Америки (США) в країни Європи, порушить монопольні позиції Росії на регіональному ринку газу і може змусити РФ відступити. Про це заявив державний секретар США Майк Помпео в ході виступу про дипломатії в економіці в Економічному клубі Детройта, йдеться в повідомленні прес-служби Держдепу.

"Збільшення нашого експорту дійсно відіграє центральну роль для нашої безпеки. Якщо ми зможемо збільшити експорт природних ресурсів в Європу, ми зможемо змусити Росію відступити", - вважає Помпео.

За його словами, подібну політику Сполучені Штати зможуть ввести в Азії, щоб змусити відступити Китай.

Нагадаємо, раніше Помпео заявляв, що Сполучені Штати підтримують надання Україні оборонної зброї.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Російська Федерація, газ, Китай, Азия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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