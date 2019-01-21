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Помпео рассматривает возможность стать сенатором, - CNN

Новости » Политика    21.01.2019 - 08:27
Помпео рассматривает возможность стать сенатором, - CNN
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Республиканцы убеждают Помпео покинуть должность госсекретаря

Действующий государственный секретарь США Майк Помпео всерьез рассматривает возможность стать сенатором от штата Канзас. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам источника CNN, хотя Помпео и сосредоточен на работе в качестве государственного секретаря, он прислушивается к тем, кто рекомендует ему покинуть этот пост. Также сообщается, что на этой неделе он проведет встречу с ведущим консультантом Республиканской партии Уордом Бейкером, чтобы обсудить возможность стать сенатором от штата Канзас.

Кроме того, CNN утверждает, что лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл лично подтолкнул Помпео к участию в гонке за должность сенатора от Канзаса.

Напомним, Помпео утвердили на посту госсекретаря США в апреле 2018 года. До этого он занимал пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ), а еще ранее три срока был конгрессменом от Канзаса.

До Помпео американский Госдеп возглавлял соратник нынешнего президента Рекс Тиллерсон. Весной 2018 года его уволили, в том числе, из-за определенных расхождений во взглядах с Дональдом Трампом.

 

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