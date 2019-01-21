Помпео розглядає можливість стати сенатором, - CNN

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Республіканці переконують Помпео покинути посаду держсекретаря

Діючий державний секретар США Майк Помпео всерйоз розглядає можливість стати сенатором від штату Канзас. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами джерела CNN, хоча Помпео і зосереджений на роботі в якості державного секретаря, він прислухається до тих, хто рекомендує йому покинути цей пост. Також повідомляється, що цього тижня він проведе зустріч з провідним консультантом Республіканської партії Вордом Бейкером, щоб обговорити можливість стати сенатором від штату Канзас.

Крім того, CNN стверджує, що лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл особисто підштовхнув Помпео до участі в перегонах за посаду сенатора від Канзасу.

Нагадаємо, Помпео затвердили на посаді держсекретаря США у квітні 2018 року. До цього він обіймав посаду директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ), а ще раніше три терміни був конгресменом від Канзасу.

До Помпео американський Держдеп очолював соратник нинішнього президента Рекс Тіллерсон. Навесні 2018 року його звільнили, в тому числі, через певні розбіжності у поглядах з Дональдом Трампом.